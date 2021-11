Bí thư Hà Nội "thúc" vận hành một phần tuyến Nhổn - Ga Hà Nội vào năm 2022

Your browser does not support the audio element.

Đề nghị nêu trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đưa ra tại buổi kiểm tra công trường "Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, metro Nhổn - Ga Hà Nội" vào ngày 29/11.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), tính đến nay, tiến độ tổng thể chung của dự án đạt khoảng 74%, trong đó tiến độ đoạn trên cao đạt 89,5% và tiến độ đoạn đi ngầm đạt 33%. Đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn trên cao đã hoàn thành. Tuy nhiên, đối với đoạn đi ngầm, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc tại ga S9 và ga S11.