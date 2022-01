Bí thư Hà Nội nói về thời cơ và thách thức trong năm 2022

Your browser does not support the audio element.

Năm 2022 - năm nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ

Trao đổi với báo giới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm 2021, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhất là trong quý III phải thực hiện 4 đợt giãn cách xã hội nhưng thành phố luôn xác định duy trì tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ tối quan trọng song song với công tác phòng, chống dịch. Thành phố không chỉ phải lo cho mình mà còn có trách nhiệm quan trọng đối với kinh tế đất nước.

Ngay khi thực hiện "bình thường mới", trong quý IV, kinh tế Thủ đô đã phục hồi với GRDP ước tăng 6,69% (Ảnh: Hữu Nghị).

Ngay từ đầu năm 2021, tranh thủ tối đa khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư.

Ngay cả trong quý III/2021, mặc dù phải thực hiện 4 đợt giãn cách toàn thành phố, nhưng Hà Nội vẫn vận dụng tối đa, tạo điều kiện thiết lập "luồng xanh" cho vận chuyển hàng hóa. Các trung tâm thương mại, chợ dân sinh vẫn được duy trì hoạt động, đồng thời thành phố đã có sáng kiến tổ chức chợ, siêu thị lưu động. Sáng kiến này vừa tạo đầu ra cho sản xuất và duy trì tăng trưởng dịch vụ, thương mại, vừa bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ cho nhu cầu hằng ngày của người dân...