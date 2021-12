Bí thư Hà Nội: Làm quyết liệt hơn nữa, nếu không F0 sẽ tiếp tục tăng cao!

Your browser does not support the audio element.

Thông điệp trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đưa ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua năm 2022, diễn ra ngày 14/12.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2021, tình hình trên địa bàn phức tạp chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đến nay, một số chỉ tiêu quan trọng của thành phố đã hoàn thành, Hà Nội đã giữ được các chỉ tiêu cán cân lớn, tăng trưởng GRDP đạt 2,92%.