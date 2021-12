Bí thư Hà Nội: Không để dịch bệnh làm tụt hậu kinh tế - xã hội của Thủ đô

Your browser does not support the audio element.

Đề nghị nêu trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đưa ra tại kỳ họp thứ ba, HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra vào sáng nay (7/12).

Theo Bí thư Hà Nội, trong năm 2021, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị của Thủ đô, các doanh nghiệp và nhân dân, thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, dần chuyển từ trạng thái giãn cách, phong tỏa, cách ly theo khu vực sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.