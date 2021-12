Bí thư Bạc Liêu: Đừng để lần nào họp HĐND cũng kiến nghị vấn đề cũ!

Your browser does not support the audio element.

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu diễn ra từ ngày 8-9/12, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng yêu cầu, với những phản ánh, kiến nghị của người dân, đề nghị Ủy ban tỉnh triển khai như đã trả lời cho bà con cử tri tỉnh nhà.

Ông đề nghị, cái nào thuộc thẩm quyền của các huyện, thị, thành phố thì địa phương đó cũng phải quan tâm. Làm sao giải quyết tốt kiến nghị, phản ánh của bà con, để mỗi lần họp HĐND là có kiến nghị khác, chứ đừng để lần nào cũng kiến nghị vấn đề cũ.