Bí thư Bạc Liêu: Đón Tết với '9 không'

Không để xảy ra các loại dịch bệnh trên địa bàn.

Không để tăng tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự, cháy nổ, an ninh trật tự, để người dân đón xuân vui tươi, ấm no, hạnh phúc, tiết kiệm, an toàn.

Không sử dụng ngân sách sai theo quy định;

Không để cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm các quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước.