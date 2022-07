Bị tấn công, 5 cán bộ công an bị thương

Tối 13/7, Công an tỉnh Nghệ An đã ra thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc 6 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương trong quá trình bảo vệ thi công hạng mục thuộc dự án WHA, xảy ra vào sáng cùng ngày.

Tuyến đường dân sinh cũ (màu vàng) chạy cắt ngang khu công nghiệp WHA đã được đầu tư, nắn tuyến bằng con đường bê tông cốt thép chạy ven khu công nghiệp (màu đỏ) - (Ảnh: CTV).