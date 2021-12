Bị Tấn Bo tố 'cắt ghép hãm hại', nhạc sĩ Tô Hiếu nói gì?

Trong đoạn ghi âm, Tấn Bo bị cho là có thái độ hỗn xược, lớn tiếng với đàn anh.

"Anh cho em, chứ anh cho em mượn hồi nào. Anh nói anh giúp em mà, tự nhiên bây giờ gặp tụi em anh nói từng cho em mượn là sao, không có cửa đó. Anh khỏi kiếm chuyện em nha, anh muốn gì?", Tấn Bo lớn tiếng trong đoạn ghi âm nhạc sĩ Tô Hiếu đăng tải.

Clip: Tô Hiếu tố Tấn Bo quỵt nợ trăm triệu.

Bị đàn anh tố cáo, Tấn Bo tỏ ra khá bức xúc. Khẳng định bản thân là người bị hại, Tấn Bo tuyên bố sẽ nói hết cho mọi người về đàn anh cũng như trần tình toàn bộ sự thật.

"Tôi ở dưới Long Xuyên có việc nên không biết chuyện gì, đến sáng nay mới biết vụ việc. Tôi sẽ mở họp báo sau khi lên lại Sài Gòn vào sáng mai (27/12), nói hết cho mọi người về Tô Hiếu và trần tình toàn bộ sự thật. Tô Hiếu hại tôi, bên cạnh tôi có nhiều nhân chứng", Tấn Bo nói trên Trí Thức Trẻ.