Bị soi chuyện từ thiện, Quang Linh Vlog: 'Đừng ganh tị'

Song bên cạnh đó, cũng có không ít thắc mắc với Quang Linh rằng "tại sao lại giúp châu Phi trong khi Việt Nam cũng nghèo đói". Trước ý kiến này, mới đây chàng YouTuber đình đám đã lên tiếng giải đáp.

Theo quan điểm của Quang Linh, không quan trọng phải ở đâu, chỉ cần nơi nào khó khăn thì sẽ giúp đỡ. Anh cũng khuyên mọi người sống không nên so sánh, ganh tị mà hãy cùng giúp đỡ nhau đi lên.