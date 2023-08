Bị so sánh với vợ cũ của chồng, tôi tủi thân nước mắt chảy dài

Tôi ngồi rửa bát, nghe các bác nói mà nước mắt chảy dài vì ấm ức và tủi thân. Bất ngờ, mẹ chồng tôi lên tiếng hỏi thẳng: "Vậy tôi hỏi các bác, ai mới là vợ chính thức, là người chung sống cả đời và lo lắng cho thằng Hùng sau này về già? Sao các bác cứ thích bới móc chuyện cũ để làm vợ chồng nó mâu thuẫn thế nhỉ?". Các bác chồng cứng họng, im thin thít.

Mẹ chồng tôi bực bội yêu cầu họ không được so sánh tôi với chị Bình nữa vì bất cứ so sánh nào cũng là khập khiễng. Hùng yêu tôi, tìm thấy được ở tôi những điểm phù hợp thì cưới hỏi đàng hoàng, chúng tôi sống với nhau hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Trước những lời lẽ cứng rắn của bà, họ nín bặt, không ai dám lên tiếng so sánh nữa. Tôi biết ơn mẹ chồng lắm. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn rất buồn và không biết bao giờ thì mọi người mới thôi so sánh mình với vợ cũ của chồng?

Theo phunuvietnam.vn