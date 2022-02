Bị réo vì quá giống anh chàng đoàn lô tô, K-ICM 'cầu cứu'

Gần đây, mạng xã hội được phen xôn xao trước thông tin bắt gặp K-ICM tại một đoàn hát lô tô.

Cụ thể, đoạn clip được chia sẻ với nội dung "bắt gặp người quen" ghi lại hình ảnh một anh chàng đang bán vé lô tô cho khán giả đến xem.

Nhưng hóa ra đây là một nhân viên của đoàn và không hề liên quan gì đến K-ICM.