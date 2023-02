Bi Rain từng nặng gần 100 kg, phải giảm cân để giữ tính mạng

Bi Rain ra mắt ngành giải trí Hàn Quốc vào năm 2002 thông qua album đầu tay Bad Guy và nhanh chóng trở thành ca sĩ được yêu thích. Mặc dù vậy, Bi Rain không vội ra nhạc mới mà mở rộng sức ảnh hưởng ở mảng truyền hình với Sang Doo! Let's Go To School.

Các hoạt động âm nhạc và phim ảnh sau đó của Bi Rain đều được khán giả hưởng ứng nhiệt tình, chẳng hạn như album How to Avoid The Sun hay phim truyền hình nổi tiếng toàn châu Á Ngôi Nhà Hạnh Phúc....



Bi Rain vẫn phong độ ở tuổi 40

Ở Hàn Quốc, nam ca sĩ dùng nghệ danh Bi (có nghĩa là mưa trong tiếng Hàn). Khán giả quốc tế quen gọi anh là Rain trong khi ở Việt Nam, người hâm mộ lại quen với cách gọi Bi Rain hơn.

NQ

Theo VietNamNet