Bi Rain trước khi vướng tin đồn ngoại tình

“Cô ấy hỏi rất nhiều về những tin đồn về tôi. Tôi trả lời hết, tin này đúng, tin này sai, hoàn toàn trung thực, vì vậy cô ấy mới bắt đầu mở lòng”, Rain chia sẻ.

Tháng 7/2014, Rain làm lễ rửa tội, chính thức trở thành người Công giáo. Dù khẳng định đây là hành động của đức tin, người hâm mộ tin rằng đó cũng là cách Rain thể hiện tình yêu với Kim Tae Hee bởi cô vốn nổi tiếng là người sùng đạo.

Ngày 14/1/2017, Rain ra mắt ca khúc mới The Best Gift sau ba năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Ngay lập tức, The Best Gift trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ bởi ca từ ngọt ngào khác thường. Đã có rất nhiều suy đoán đây là một bài hát cầu hôn. Và điều này nhanh chóng trở thành hiện thực. Chỉ 3 ngày sau đó, Rain thông báo đám cưới bằng một bức thư tay gửi đến người hâm mộ.

“Cô ấy là món quà tuyệt vời nhất đối với tôi”, Rain viết.

Ngày 19/1/2017, Bi Rain và Kim Tae Hee chính thức nói lời thề nguyện bằng một đám cưới giản dị tại thánh đường bên những người thân yêu.

Hạnh phúc hơn 100 lần thắng giải thưởng