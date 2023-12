Bi Rain tiết lộ lý do yêu bà xã Kim Tae Hee

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee chủ động giảm công việc trong làng giải trí để chăm sóc gia đình. Trong 5 năm qua, cô chỉ tham gia 2 bộ phim là Hi Bye, Mama (năm 2020) và Lies Hidden In My Garden (năm 2023). Thỉnh thoảng, cô tham gia sự kiện hoặc nhận lời chụp hình cho các nhãn hàng.

Trong khi đó, Bi Rain hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Nam ca sĩ tích cực với các chương trình truyền hình thực tế, đóng phim và làm từ thiện. Năm 2022, anh đảm nhận vai nam chính trong bộ phim truyền hình Ghost Doctor (Bác Sĩ Ma) và sắp tới, anh góp mặt trong dự án truyền hình của Trung Quốc - Endless August (Tháng 8 Bất Tận).

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Tae Hee hiện sở hữu khối tài sản khoảng 16 triệu USD trong khi chồng cô - Bi (Rain) - nắm trong tay khoảng 55 triệu USD và trở thành một trong những người giàu nhất Hàn Quốc. Ngoài công việc làm nghệ thuật, họ còn khá mát tay trong việc kinh doanh bất động sản.

Theo Dân Trí