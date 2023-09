Bi Rain bị tố lừa đảo bất động sản hàng triệu USD

Các đại diện pháp lý của 'A' nêu rõ: "Bi Rain bào chữa những lo ngại về quyền riêng tư, từ chối tiết lộ ngôi nhà và trình bày sai về tình trạng cũng như giá trị của nó. Do đó, người khiếu nại đã bị lừa mua tài sản với số tiền 6,35 triệu USD". Ngoài ra, họ cũng than thở về việc không thể phục hồi được tác động tài chính mà 'A' phải gánh chịu do hậu quả của việc mua bất động sản này.

Trước cáo buộc lừa đảo, phía Bi Rain ngay lập tức phủ nhận và khẳng định điều này là sai sự thật. Hiện tại, cả hai phía đều đang tranh chấp vô cùng căng thẳng và cho biết sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng.

"Chỉ có một cuộc gọi gần đây từ đồn cảnh sát về đơn khiếu nại. Do đó, chúng tôi đã yêu cầu chuyển vụ việc đến Sở cảnh sát Gangnam, nơi thuộc thẩm quyền của chúng tôi . Rain hoàn toàn có ý định cho A xem ngôi nhà, thậm chí còn có ý định cho vợ A xem hai lần. Thư từ trao đổi và các nhân viên của cơ quan bất động sản có thể chứng minh cho tuyên bố này. Cáo buộc Rain gửi ảnh ngôi nhà có bể bơi ngoài trời là sai sự thật. Bức ảnh được đề cập thực chất là ảnh đại diện của Rain trên KakaoTalk. Chúng tôi kêu gọi các cá nhân tham khảo hình ảnh vệ tinh và hồ sơ tòa nhà cho thấy rõ ràng không có hồ bơi nào tồn tại. Việc bịa đặt những lời dối trá như vậy khi bán một tài sản trị giá 6,35 triệu USD là điều vô lý. Chúng tôi sẽ đưa ra thêm bằng chứng để vạch trần những người cố ý bôi nhọ danh dự của nam nghệ sĩ", - Công ty quản lý của Bi Rain tuyên bố.