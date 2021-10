Bí quyết sở hữu mặt V-line không cần dao kéo

Đắp mặt nạ chuyên dụng

Được chế tác từ các thành phần hoạt tính để nâng da chảy xệ và tái định hình khuôn hàm, mặt nạ chuyên dụng giúp làm căng da mặt và phá vỡ các tế bào mỡ mà không cần phẫu thuật. Thực tế, quy trình áp dụng khi bạn quấn mặt nạ silicone quanh đầu cũng giúp kích thích lưu lượng máu và làm săn chắc các đường nét trên khuôn mặt.

Thay đổi tư thế khi sử dụng điện thoại

Nhìn xuống điện thoại hàng ngày không chỉ gây ra nếp nhăn vĩnh viễn quanh cằm và cổ mà còn có thể khiến da chảy xệ.Trong khi các nếp nhăn ở những vùng này chỉ phổ biến ở phụ nữ trên 50 tuổi, nhưng với sự phổ biến của điện thoại thông minh, phụ nữ ở độ tuổi 30 bắt đầu bị chảy xệ má.

Tư thế khi sử dụng điện thoại cũng ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bạn.

Khi tình trạng chảy xệ và nhăn nheo xuất hiện, rất khó để đảo ngược và các phương pháp điều trị thẩm mỹ như fillerhay laser là bắt buộc. Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngay từ bây giờ, bạn hãy tập thói quen giơ điện thoại lên thay vì nhìn xuống.

