Bí quyết săn học bổng đại học top đầu thế giới của thủ khoa Ngoại thương

Minh Hoà nhận danh hiệu thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2020. (Ảnh: NVCC)

Sau 4 tháng nghỉ việc, Hoà nhận được học bổng toàn phần bậc học thạc sĩ từ Delft University of Technology (Hà Lan). Đây là ngôi trường xếp hạng 57 các trường đại học tốt nhất thế giới (theo QS Rankings). Vài ngày sau đó Hòa nhận học bổng đến từ BI Norwegian Business School (Na Uy), trường kinh doanh số 1 Na Uy, theo The Financial Times, European Business School Ranking 2021.

Ngành học Hoà ứng tuyển liên quan tới Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Hai học bổng bao gồm 100% học phí và sinh hoạt phí trong hai năm học.

Việc săn học bổng của 9x không diễn ra trong ngày một ngày hai mà là cả quá trình. Hoà luôn nằm lòng những yếu tố chắc chắn phải có trong bộ hồ sơ, gồm yếu tố mang tính thời điểm và yếu tố cần thời gian tích luỹ để xây dựng lộ trình chi tiết.