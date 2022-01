Bí quyết lái xe đường dài về quê ăn Tết được an toàn

Dưới đây là những lưu ý khi lái xe trong những ngày Tết an toàn và đúng luật:

Khi taxi và dịch vụ chia sẻ xe đang trở nên sẵn có hơn bao giờ hết, chẳng có lý do gì để bạn lái xe sau khi uống rượu, bia. Nếu sự an toàn của bản thân vẫn chưa đủ để ngăn cản bạn thực hiện hành vi, hãy nghĩ đến sự an toàn của những người tham gia giao thông khác, bên cạnh những hậu quả về tài chính và hình sự có thể xảy ra. Cái giá phải trả của bất cứ vụ tai nạn nào liên quan đến cồn đều là không đáng có và nên được ngăn chặn từ đầu.

Không xao lãng

Lái xe khi xao lãng vốn là một vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam, và nó càng trở nên nghiêm trọng hơn vào dịp nghỉ lễ khi mọi người quá bận tâm chuẩn bị cho ngày Tết.