Bí quyết giúp bạn không bị say tàu xe

Sử dụng thuốc say xe: có một số loại thuốc có tác dụng hỗ trợ bạn giảm chứng say xe trong vòng 6-8 giờ, bạn nên uống thuốc khoảng 30p trước khi bắt đầu chuyến đi. Tuy nhiên. Thuốc say xe không có lợi đối với người điều khiển phương tiện vì nó có thể gây ra tình trạng buồn ngủ.