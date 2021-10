Bí quyết giữ dáng của Nhung Kate - bạn gái Johnny Trí Nguyễn yêu suốt 9 năm

Bước vào nghiệp diễn từ năm 2009, thử sức qua nhiều vai diễn nhưng Nhung Kate vẫn chưa gây ấn tượng mạnh đối với khán giả. Ngoài diễn xuất, Nhung Kate còn tham gia làm MC và người mẫu ảnh để trau dồi kiến thức cũng như kiếm thêm thu nhập.

Mặc dù chưa có bộ phim nào thật sự ấn tượng "để đời" nhưng Nhung Kate đã "ẵm" khá nhiều giải thưởng ở các hội diễn toàn quốc. Năm 2009, Nhung đoạt giải nhất cuộc thi Vietnam Super Star Contest 2009. Và năm 2010, cô tham gia và giành giải nhất cuộc thi Diễn viên trẻ triển vọng Việt Nam. Sau đó cô quyết định “Nam tiến” lập nghiệp.



Nhan sắc bạn gái Johnny Trí Nguyễn.

Sau nhiều năm vất vả theo đuổi con đường nghệ thuật, nữ diễn viên trẻ nhận được tia sáng mới khi nhận lời mời tham gia phim bom tấn cùng các ngôi sao hàng đầu Hollywood.

"Nhung sẽ tham gia vào dự án Starz's The Continental, phần tiền truyện loạt phim 'John Wick' của Keanu Reeves. 'The Continental' sẽ được giới thiệu như một loạt phim truyền hình về sự kiện đặc biệt kéo dài 3 đêm, do Lionsgate Television sản xuất", nữ diễn viên Nhung Kate vừa chia sẻ thông tin cô sẽ xuất ngoại đóng phim.

Theo trang Deadline (Mỹ), Nhung Kate sẽ diễn xuất cùng Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada và Ben Robson trong The Continental. Nhân vật của cô tên là Yến, một người Việt Nam sống tại thành phố New York năm 1975. Với nội dung chính xoay quanh “khách sạn sát thủ” bí ẩn, bộ phim hứa hẹn mở rộng "vũ trụ điện ảnh" John Wick.



Nhung Kate (thứ 2 từ phải sang) cùng dàn diễn viên phim "The Continental"