Bí quyết đơn giản để xe điện không bị giảm phạm vi hoạt động khi trời nắng nóng

Một nghiên cứu của tổ chức Recurrent mới đây cho biết, xe điện có thể bị giảm phạm vi hoạt động liên tục tới 31% so với mức độ thông thường trong điều kiện thời tiết quá oi bức. Đây là một tình trạng gây ra nhiều phiền toái với các chủ xe điện, đặc biệt là xe điện hoạt động tại những quốc gia có khi hậu nhiệt đới như Việt Nam vào mùa hè này.

Theo Insideev, khi nhiệt độ tăng cao, khả năng hoạt động liên tục của xe điện bị giảm mạnh do xe cần sử dụng nhiều năng lượng hơn để làm mát khoang nội thất đang rất nóng. Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường, sự sụt giảm phạm vi hoạt động của xe càng trầm trọng hơn.

Dựa trên số liệu thực tế mà Recurrent thu thập, phạm vi hoạt động của xe điện không bị ảnh hưởng ở nhiệt độ 24 độ C; sẽ mất 2,8% nếu nhiệt độ đạt 27 độ C; mất 3,5% nếu nhiệt độ đạt 29 độ C; mất 5% nếu nhiệt độ đạt 32 độ C. Kể từ khi nhiệt độ ngoài trời đạt 35 độ C, tầm hoạt động của xe sẽ bị ảnh hưởng tới 15% và nghiêm trọng nhất, là khi nhiệt độ cao trên 38 độ C thì phạm vi hoạt động sẽ ảnh hưởng tới 31%.