Bí quyết để có món ốc luộc sạch, ngon, không bị tanh

Lưu ý: Không nên cho nhiều nước vào nồi ốc sẽ làm ốc mất độ ngọt.



Nước chấm chuẩn vị cũng được xem là linh hồn của món ốc luộc.

Ngoài ra, bạn chỉ luộc ốc sôi 2-3 phút, tới khi vảy ốc bong ra là được, không nên đun quá lâu làm ruột ốc thụt vào trong, đứt đoạn, khó khêu. Trong quá trình nấu ốc, bạn không nên mở vung hoặc đảo trộn ốc trong nồi khi chưa sôi bùng.

Cách pha nước chấm ốc luộc chuẩn vị

Nước mắm gừng: Cách làm nước mắm gừng khá đơn giản. Đầu tiên cần giã nhuyễn gừng, vắt bỏ nước. Tiếp theo, trộn đều cùng ớt tươi và tỏi băm nhuyễn. Sau đó, thêm một chút đường, nước mắm sao cho vừa ăn rồi khuấy đều cho hỗn hợp sệt lại. Cuối cùng chỉ cần vắt một xíu nước chanh vào bát, rắc lên một ít lá chanh thái sợi là đã hoàn thành bát nước chấm ốc chuẩn ngon đúng vị.

Nước mắm me: Bạn phi thơm hành tím, tỏi rồi cho nước cốt me, nước mắm, đường trắng cùng nước lọc vào chảo nấu với lửa vừa rồi khuấy đều để các gia vị hòa vào nhau. Đợi khoảng 1 phút cho hỗn hợp sệt lại rồi tắt bếp. Sau đó, chỉ cần cho mắm me ra chén, thêm chút ớt cắt nhỏ là hoàn thành.

