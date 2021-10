Bí quyết chọn hình dáng lông mày phù hợp nhất với khuôn mặt của bạn

Những người nổi tiếng sở hữu khuôn mặt này gồm có Jessica Alba, Beyoncé, Eva Mendes,... Kassajikiancho biết:‘Những người có khuôn mặt hình bầu dục có thể cắt hầu hết mọi kiểu tóc hoặc độ dài của mái, và đối với lông mày cũng vậy. Cách tốt nhất là để hình dáng lông mày tự nhiên, điều này sẽ khiến tổng thể khuôn mặt trở nên hài hòa, mềm mại’.

6. Hình dạng chân mày cho khuôn mặt hình kim cương

Tương tự khuôn mặt tròn, mặt kim cương có phần cằm hẹp hơn, trong khi gò má cao, rộng. Giống như một viên kim cương thực tế, đỉnh đầu của bạn cũng sẽ hẹp hơn phần giữa.Những người nổi tiếng sở hữu khuôn mặt này phải kể đến Halle Berry, Audrey Tautou, Elizabeth Hurley,...

Lông mày góc cạnh phù hợp với khuôn mặt hình kim cương.

Theo các chuyên gia, những người sở hữu mặt hình kim cương nên chọn hình dáng lông mày cong với vòm góc cạnh, giúp kéo dài phần rộng nhất trên khuôn mặt. Kassajikian giải thích: ‘Vì mục đích là để mở rộng diện mạo của trán, nên một đôi lông mày có góc cạnh rất hiệu quả. Bạn có thể sử dụng kem che khuyết điểm để làm sạch xung quanh chân mày,từ đó tạo hình dáng sắc nét và che đi những sợi lông mày thừa’.

