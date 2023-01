Bị phạt vì tung tin Chủ tịch Vingroup 'chống lưng' sao Việt

Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội (Đội 3) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một số cá nhân có hành vi đăng thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội nên tổ chức xác minh.

Ngày 10/1, Đội 3 đã mời Trần C.T. (SN 2000, trú tại huyện Đông Hưng, Thái Bình) đến để làm rõ về việc đăng tải clip cắt ghép nội dung, đưa sai sự thật về lãnh đạo Tập đoàn Vingroup.

Tại cơ quan công an, T. khai đã lập tài khoản Tiktok để chia sẻ thông tin thị trường chứng khoán và giải trí. Quá trình tham gia mạng xã hội này, T. thấy một tài khoản đăng tin sai sự thật về việc Chủ tịch Tập đoàn Vingroup "chống lưng" cho một ngôi sao làng giải trí Việt.