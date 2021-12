Bị phát hiện sàm sỡ bé gái, gã trai chém liên tiếp 5 người trong gia đình

Sau đó, P. vào phòng ngủ cháu L.B.L (SN 2013, cháu nội bà C.) và có hành vi sàm sỡ cháu L. Khi nghe tiếng la kêu cứu của cháu L., bà C. và L.T.T (SN 1995, con bà C.) chạy vào. Lúc này giữa gia đình bà C. và P. xảy ra cự cãi.

Sau đó, P. chạy ra phía sau nhà lấy cây phảng (dụng cụ phát cỏ - PV) dài 1m chém loạn xạ, gây thương tích cho 5 người trong nhà.



Phát hiện vụ việc, hàng xóm của bà C. chạy ra phía trước nhà thì thấy cả 5 người đều bị thương và chảy nhiều máu, nên nhờ mọi người đưa đi cấp cứu và trình báo công an địa phương.





Quảng cáo

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh đã trực tiếp xuống hiện trường, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 2h ngày 4/12, công an đã bắt được P. khi y đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 4km.



Qua đấu tranh, lực lượng công an không khai thác được gì, do P. có biểu hiện không tỉnh táo. Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện P. có giấy ra viện điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, với chẩn đoán: “Tâm thần phân liệt; Loạn tâm thần cấp”.



Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.