Bị phán khiến mẹ con Phi Nhung lục đục, Phương Mỹ Chi nói gì?

Trưa 28/9, Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Như những sao Việt khác, Phương Mỹ Chi cũng bày tỏ nỗi tiếc thương trước sự ra đi của tiền bối trong nghề.



Phương Mỹ Chi chia sẻ kỷ niệm với Phi Nhung.

Sau lời tiễn biệt, "cô bé dân ca" mới đây tiếp tục nhớ về kỷ niệm khi được làm việc chung với Phi Nhung.

Chia sẻ clip đứng chung sân khấu với người quá cố, Phương Mỹ Chi ngậm ngùi: "Lần may mắn em được đứng cạnh bậc tiền bối đáng quý, sẽ không thể quên trong suốt quãng thời gian theo đuổi nghệ thuật".

Giữa những bình luận tích cực, một khán giả gây chú ý đặc biệt khi trách móc Phương Mỹ Chi: "Không biết nói sao chớ, tại vì em Phương Mỹ Chi mà người ta so sánh Hồ Văn Cường với em. Rồi làm cô Phi Nhung dính theo lùm xùm ăn chặn tiền cát-xê của Hồ Văn Cường.