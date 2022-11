Bị nói vô ơn với ân nhân hiến thận, Selena Gomez lên tiếng

Tuy nhiên đến năm 2019, dư luận xôn xao trước thông tin hai người đã không còn giữ quan hệ thân thiết vì Francia Raisa không còn công khai chúc mừng sinh nhật Selena Gomez. Selena đã phủ nhận tin đồn vào thời điểm đó, nhưng đến nay nghi vấn cả hai bất hòa, "cạch mặt" lại nóng trở lại.

Bộ phim tài liệu Selena Gomez: My Mind & Me vừa lên sóng vào ngày 4/11, do đạo diễn Alek Keshishian nhào nặn, đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi hé lộ nhiều góc khuất cuộc sống và quá trình nữ ca sĩ người Mỹ vượt qua khủng hoảng.

Mối quan hệ hiện tại giữa Selena Gomez và Francia Raisa là một ẩn số với khán giả (Ảnh: Rolling Stone).

Bộ phim xoay quanh giai đoạn Selena Gomez ở độ tuổi khoảng 23 đến 25. Tác phẩm bắt đầu với phân đoạn Gomez đứng trong cánh gà sân khấu thuộc tour lưu diễn Revival và thừa nhận cảm thấy quá áp lực trước sự nổi tiếng. Sau tour diễn này, cô bắt đầu đối mặt với một loạt biến cố và vấn đề tâm lý.