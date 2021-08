Bị nhắc nhở, thanh niên 'gạ' CSCĐ đánh nhau: 'Mày còn non lắm'

Your browser does not support the video tag.

Thanh niên "gạ" CSCĐ đánh nhau mặc kệ bé trai đi cùng khóc nức nở

Chiến sĩ cơ động kiên trì giải thích và yêu cầu xuống xe làm việc nhưng anh ta thẳng thừng tuyên bố: "Này ông đừng dắt xe tôi, bỏ ra. Mày chưa đủ tuổi đâu, mày còn non lắm".

Được biết, sự việc trên xảy ra vào chiều 29/8, tại khu vực đường Quang Trung - Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội.