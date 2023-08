Bị nhắc làm 'sai lệch di sản', ngành văn hóa Thừa Thiên Huế lý giải gì?

Ngày 6/8, Sở Văn hóa - Thể thao (VH - TT) Thừa Thiên Huế có văn bản gửi Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) về việc chấn chỉnh các hoạt động liên quan đến thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trên địa bàn.

Trước đó, Sở VH - TT tỉnh nhận được văn bản của Cục Di sản văn hóa về phản ánh tại Hội thảo khoa học quốc tế Engaging With Vietnam, do Sở phối hợp một số đơn vị tổ chức, có hoạt động biểu diễn hầu đồng và trình diễn trang phục của các giá đồng trong di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, do một số nghệ nhân, thanh đồng miền Bắc thực hiện.