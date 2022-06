Bị netizen chê bai giọng hát, Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng phân trần

Tuy hát không được hay như ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Lan Ngọc được nhận xét là sở hữu chất giọng khá đáng yêu.

Trong một sự kiện gần đây, nữ diễn viên đã có màn "comeback" hoành tráng trở lại sân khấu và thể hiện giọng hát trước toàn thể người hâm mộ có mặt tại một chương trình.

Theo đó, có vẻ như màn trình diễn hôm qua không được như ý muốn nên cô nàng đã có màn "phân trần" trên trang cá nhân: "Em có sự giải thích nhẹ. Hôm qua không phải giọng run, mà trong đầu con bé suy nghĩ đang hát dễ thương giọng điệu cưng cưng ai dè. Thấy ghê luôn".