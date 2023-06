Bị ném điện thoại vào mặt khi đang hát, nữ ca sĩ đau đớn quỵ ngã

Sau khi bị ném chiếc điện thoại trúng vào mặt, nữ ca sĩ Bebe Rexha (33 tuổi) quá đau đớn, cô quỵ ngã trên sân khấu và không thể hát tiếp. Sự việc xảy ra trong buổi biểu diễn mới nhất của cô tổ chức tại thành phố New York, Mỹ, vào tối chủ nhật vừa qua. Đêm nhạc nằm trong tour lưu diễn Best F'n Night Of My Life của Bebe Rexha.

Sự việc đã khiến nữ ca sĩ choáng váng và đau đớn tới mức cộng sự của cô phải chạy lại để dìu cô ra hậu trường nghỉ ngơi, buổi biểu diễn buộc phải kết thúc sớm. Khi rời khỏi sân khấu, Bebe Rexha vẫy tay chào khán giả.