Bị Mỹ cấm vận, Huawei cải tiến công nghệ cũ sản xuất chip 3nm

Mặc dù chi phí cho mỗi chip 5nm hoặc 3nm sử dụng SAQP gần như chắc chắn sẽ cao hơn, khiến nó ít khả thi hơn (nếu có) đối với các thiết bị thương mại, nhưng phương pháp này vẫn rất quan trọng đối với những tiến bộ của Trung Quốc trong công nghệ bán dẫn. Những tiến bộ này rất cần thiết không chỉ cho thiết bị điện tử tiêu dùng mà còn cho các ứng dụng như siêu máy tính và khả năng phát triển năng lực quân sự.

Máy quang khắc EUV của ASML mang lại lợi ích khổng lồ cho ngành công nghiệp chip. Với bước sóng rất ngắn, chỉ 13,5nm, ngắn hơn nhiều so với bước sóng 193nm của máy quang khắc DUV, máy quang khắc EUV giải quyết hàng loạt vấn đề mà ngành công nghiệp chip đang gặp phải.

Trước khi EUV ra đời, bước sóng lớn của DUV khiến việc in quang khắc ở các tiến trình nhỏ rất khó khăn. Để in được các đường rãnh nhỏ hơn, gọi là đa mẫu hình, bắt đầu từ mẫu hình kép. Với phương pháp này, mỗi lớp mẫu hình của con chip không còn được in chỉ trong một lần như trước đây mà sẽ được chia thành hai lớp với mật độ bóng bán dẫn thấp hơn. Tiếp theo, hai lớp này sẽ trải qua hai quá trình in và khắc riêng biệt để tạo thành hai mẫu hình sơ bộ. Sau đó, các mẫu hình này sẽ được kết hợp và xếp chồng lên nhau, tạo ra một mẫu hình cuối cùng với các đường khắc mịn hơn và khoảng cách hẹp hơn trên tấm wafer.

Tuy nhiên, do cấm vận, các công ty Trung Quốc không thể tiếp cận EUV mà chỉ có thể sử dụng DUV. Để vượt qua rào cản kỹ thuật nhằm in các node nhỏ hơn, họ buộc phải sử dụng một kỹ thuật gọi là quang khắc bốn mẫu hình tự căn chỉnh (SAQP). SAQP cao cấp hơn giải pháp quang khắc mẫu hình kép, tuy nhiên hệ quả là công đoạn sản xuất sẽ rất phức tạp, kéo dài và tốn kém.