Bị mẹ Nine bỏ theo dõi, phía Baifern Pimchanok lên tiếng làm rõ

Mối quan hệ của Baifern và Nine vẫn tốt đẹp sau sự việc trên

Đáng chú ý trước đó, cư dân mạng xứ chùa vàng cũng thi nhau đồn đoán nguyên do mẹ Nine Naphat hủy theo dõi cả con trai ruột và Baifern. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng phải chăng bà Pimpaka đang có chút chạnh lòng khi dạo gần đây Nine luôn “dính” bạn gái. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và không ngại chăm sóc chu đáo cho đối phương trong nhiều sự kiện.