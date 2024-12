Bị mẹ chồng chê xấu, con dâu âm thầm làm việc này khiến bà choáng váng hối hận vì lỡ chê

Tôi mệt mỏi, quá sức chịu đựng vì suốt 10 năm qua sống cùng nhà với mẹ chồng hà khắc. Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được tròn 10 năm. Trước đây tôi từng là người nhỏ nhắn, ưa nhìn. Nhưng do thời gian, mải mê kiếm tiền và sinh con nên không còn giữ được sắc vóc. Trong khi đó chồng chỉ hơn tôi 2 tuổi, anh ấy ngày càng phong độ, trẻ và đẹp trai hơn cả hồi thanh niên. Nhiều khi tôi cũng thấy lo lắm, sợ bị chồng chán, có người khác, nhưng rồi tự an ủi rằng anh ấy rất quan tâm, yêu thương vợ con nên khó có thể có người bên ngoài. Quả thực chồng tôi không chê bai, còn động viên vợ: "Anh yêu con người của em, chứ nhan sắc ai cũng chỉ có một thời". Tôi cảm động lắm, cố gắng chăm sóc gia đình mỗi ngày. Nhưng mẹ chồng tôi lại không nghĩ thế, bà vốn không ưa con dâu ngay từ đầu nên có bất cứ điểm gì chưa hài lòng là bà phũ phàng chê bai, nói xấu. Nghe chị hàng xóm kể lại những lời của mẹ chồng đi chê con dâu với người ngoài mà tôi buồn lòng. Mẹ chồng nói tôi vừa lùn, vừa béo lại không có chút nhan sắc nào. Là phụ nữ, ai cũng muốn mình luôn trẻ đẹp, nhưng tôi nào có thời gian để làm đẹp. Cả ngày chỉ có công việc làm ăn, về nhà là chóng mặt với việc nhà, dạy con học… Bị mẹ chồng chê, tôi nhiều đêm ấm ức, tủi thân lắm. Tôi quyết tâm dành thời gian, tiền bạc để đi làm đẹp. Hàng ngày tôi bố trí thời gian để luyện tập thể dục, giảm cân và nỗ lực đưa cơ thể về thon gọn. Tôi còn bỏ nhiều tiền để chăm sóc da, phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp một số điểm trên khuôn mặt. Sau một thời gian ngắn, tôi đã trở thành con người khác hẳn, đi đâu cũng nhận được lời khen. Con dâu mệt mỏi vì sống chung với mẹ chồng khó tính. Ảnh minh họa Con dâu đã đẹp ra, ăn mặc rất thời trang nữa, nhưng mẹ chồng tôi vẫn chưa hài lòng. Bà thấy con dâu bớt việc nhà, chi nhiều tiền để làm đẹp lại phản đối. Mẹ chồng lo sợ con dâu chi tiêu hết thu nhập, đẹp ra lại có những người đàn ông khác tán tỉnh. Nhiều lần mẹ chồng bóng gió cấm cản con dâu không được chi nhiều tiền vào làm đẹp, dành thời gian làm việc nhà. Có lúc bà gọi tôi sang phòng nói chuyện riêng, bà chia sẻ đã hối hận khi lỡ chê bai con dâu, đồng thời hứa sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện nhan sắc nữa. Đổi lại, tôi phải ngừng ngay việc đi tập luyện và làm đẹp. Mẹ chồng nói như vậy làm tôi thấy rất khó xử, đó là chuyện riêng của tôi nhưng bị mẹ chồng vô lý can thiệp, cấm cản. Chồng tôi lại rất ủng hộ vợ làm đẹp, tự tin trong cuộc sống. Anh ấy giúp đỡ tôi việc nhà, kèm cặp con học… Mẹ chồng thấy thế là mắng mỏ tôi lười nhác, ăn chơi, bắt nạt chồng con. Tôi rất buồn vì sống cùng nhà với người mẹ chồng khó tính, khắt khe với con dâu. Tôi làm gì bà cũng không hài lòng, tìm điểm khiếm khuyết để chê bai, mắng mỏ. Bằng này tuổi rồi mà mẹ chồng đối xử không khác gì tôi là trẻ con, đưa ra rất nhiều quy định hà khắc bắt phải thực hiện. Tôi rất mệt mỏi, căng thẳng vì mỗi ngày đối diện với mẹ chồng luôn nói những câu gây tổn thương con dâu. Vì chồng con mà tôi đã nhẫn nhịn suốt 10 năm qua, nhưng bây giờ cảm thấy quá sức chịu đựng. Tôi phải làm gì để được mẹ chồng yêu mến, tôn trọng? Mẹ chồng tôi quá đáng như vậy, tôi có nên tìm cách rủ chồng ra ngoài ở riêng? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia đình và xã hội