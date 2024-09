Bí mật về 'Bữa tiệc trắng' thác loạn của ông trùm Diddy: Lời kể ám ảnh của Justin Bieber, Kardashian và gần chục siêu sao

"Bữa tiệc trắng" khét tiếng do ông trùm Diddy tổ chức khiến cả làng giải trí phải rúng động, và chẳng ai ngờ các ngôi sao nổi tiếng đã hé lộ từ lâu. Nóng nhất trên khắp các mặt báo và trang tin, mạng xã hội lớn nhỏ toàn cầu hiện giờ là tin tức về bê bối hiếp dâm, buôn bán tình dục của ông trùm hip-hop Diddy (tên thật là Sean John Combs). Vụ án được xếp vào hàng nghiêm trọng hơn cả scandal của "ông trùm Hollywood" Harvey Weinstein, và không khác nào phiên bản showbiz của bê bối ấu dâm chấn động thế giới liên quan đến tỷ phú Jeffrey Epstein. Tang chứng vật chứng liên quan đến hành vi đồi bại của Diddy đều hướng về 1 chi tiết, đó là những bữa tiệc tình dục được mang tên trá hình mỹ miều là "Bữa tiệc trắng". Ẩn chứa sau vẻ ngoài đẳng cấp, sạch sẽ và hào nhoáng như màu dresscode trắng tinh của bữa tiệc là những hoạt động vô cùng kinh khủng, vượt quá sức tưởng tượng. Với mối quan hệ rộng khắp làng giải trí thế giới, Diddy mời đến "Bữa tiệc trắng" toàn ngôi sao nổi tiếng, trong đó có cả Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Jennifer Lopez, JAY-Z & Beyoncé... Trong bản cáo trạng dài 14 trang có chi tiết tố cáo y bố trí nam giới hành nghề mại dâm, cưỡng ép phụ nữ tham gia để mua vui cho mình và khách mời. Sau 25 năm, vụ việc mới được công bố. Đáng nói suốt khoảng thời gian này, không ít nghệ sĩ đã nhiều lần cố gắng từ dũng cảm công khai cho đến ngấm ngầm ẩn ý về bữa tiệc đồi bại này, song chẳng mấy ai chú ý. Ám ảnh nhất có lẽ chính là tiếng lòng của Justin Bieber. "Bữa tiệc trắng" với sự tham gia của tài tử Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Jennifer Lopez, JAY-Z & Beyoncé... được Diddy dẫn dắt vào năm 1999. Nam rapper bị tố tổ chức những hoạt động được ghi nhận là kỳ quái, kinh tởm trong bản cáo trạng dài 14 trang Justin Bieber Nam ca sĩ sinh năm 1994 này là 1 trong những nhân vật quan trọng nhất khiến vụ bê bối của Diddy trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu. Giữ mối quan hệ mật thiết với ông trùm âm nhạc này suốt nhiều năm và được nâng đỡ ngay từ khi mới ra mắt, Justin Bieber chưa bao giờ nói thẳng hay công khai tiết lộ bất cứ thông tin bất lợi nào về Diddy. Thế nhưng khi vụ án của Diddy được đưa ra ánh sáng, mọi thông tin xâu chuỗi giữa Justin Bieber và vị ân nhân đồi bại này bắt đầu sáng tỏ. MV Yummy phát hành vào tháng 1/2020 được cho là lời vạch trần và cầu cứu của nam ca sĩ trước trò chơi tình dục của ông trùm này. Hồi mới ra mắt, MV Yummy từng bị nhiều khán giả chỉ trích là hình ảnh và ca từ sáo rỗng. Đáng nói, hồi đó Justin lại liên tục kêu gọi người hâm mộ "cày" MV. Đến nay, khán giả mới phát hiện ra loạt chi tiết cài cắm về mặt tối của ngành công nghiệp giải trí đằng sau đó, đặc biệt có nhiều hình ảnh tương đồng với chi tiết về "Bữa tiệc trắng" như chiếc bánh sandwich, quả anh đào đỏ mọng trên bàn ăn, hành động cởi áo hoodie hồng... ẩn ý về chính bản thân Justin như món mồi trên bàn tiệc, bị quấy rối và mất đi sự trong trắng. Hình ảnh những đứa trẻ chơi nhạc cụ ẩn dụ cho tài năng trẻ như Justin lúc mới vào showbiz, dàn khách mời quyền lực và những người giàu có ngồi thưởng thức đằng sau ám chỉ chính viễn cảnh trong tiệc của Diddy. Ông trùm này từng tự để lộ hint về "đãi ngộ tình dục" đối với các vị khách tham gia "Bữa tiệc trắng" trong chương trình Late Night With Conan O'Brien năm 2002, trùng khớp với miêu tả của Justin Bieber trong MV Yummy: "Mỹ nam để dành cho các quý bà, tất nhiên. Họ cần uống nước. Không biết mọi người có để ý không nhưng nhiều quý cô uống nước tại các bữa tiệc, nên họ sẽ bỏ đi nếu không đạt được điều mình muốn. Tôi phải giữ chân họ lại chứ. Khóa hết cửa lại".

Nhiều chi tiết trong MV Yummy khiến khán giả rùng mình vì quá trùng khớp với "Bữa tiệc trắng" của Diddy Năm 1999, Diddy từng ẩn ý trong bài phỏng vấn với Entertainment Tonight về lối sống được cho là bệnh hoạn của y: "Có lẽ không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị bắt chỉ vì làm đủ thứ điên rồ để hưởng thụ. Mỗi khi bạn đưa 1 yếu tố khác biệt vào môi trường bình thường, những điều vốn góp phần mở rộng giới hạn lại khiến người ta phải sợ hãi". "Những người sợ hãi" Diddy ám chỉ ở đây được cho là những ngôi sao, người nổi tiếng từ chối lời mời tham gia vào thú vui kỳ quái của y. Justin Bieber được cho là 1 trong các siêu sao từng bị ép góp mặt, trở thành món mồi trong "Bữa tiệc trắng" và dần tách ra khỏi Diddy vì quá sợ hãi. Từng có thời gian Justin Bieber giữ khoảng cách với Diddy nhưng bất ngờ quay lại góp giọng trong album mới phát hành của nam rapper tai tiếng vào tháng 10/2023. Khán giả cũng nhận ra sự bất ổn tâm lý trong biểu hiện của chủ nhân bản hit Baby trong video ở chung với Diddy suốt 48 tiếng lúc anh mới 15 tuổi và những lần đứng chung khung hình với đàn anh. Người hâm mộ lâu năm còn nhận ra sự thay đổi bất thường về tâm lý, tính cách và biểu hiện trước công chúng của Justin Bieber sau khi tiếp xúc với Diddy qua Usher.

Justin Bieber tiếp xúc với Diddy từ năm anh mới 15 tuổi. Điều này khiến khán giả vô cùng lo lắng, và nhiều người cũng thấy được sự thay đổi bất thường của nam ca sĩ trong khoảng thời gian mới trưởng thành Ashton Kutcher Ngôi sao màn ảnh Ashton Kutcher được biết đến là bạn bè thân thiết với Diddy. Năm 2019, tham gia chương trình nổi tiếng Hot Ones, nam diễn viên này từng úp mở khi được hỏi về cảm nhận khi tham gia các buổi gặp mặt của Diddy: "Có nhiều điều tôi chẳng thể nói ra, bao gồm cả chuyện này... Thật ra tôi chỉ lướt qua những buổi gặp gỡ đó thôi. Câu chuyện về bữa tiệc của Diddy, thật là ký ức kỳ lạ". Bản thân Ashton miêu tả mối quan hệ giữa anh và Diddy là "kỳ quái". Họ bất đầu làm quen nhờ sở thích chung với chương trình Punk'd, sau đó cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè, đi chơi chung và xem bóng đá với nhau. Qua câu trả lời trên, có thể thấy rằng Ashton cũng từng được bạn thân mời đến "Bữa tiệc trắng" và chứng kiến hoặc trải qua những ký ức kỳ lạ trong bữa tiệc tình dục này. Ice Cube Là nhân vật quan trọng và quyền lực trong làng nhạc rap, Ice Cube biết rõ mọi ngóc ngách trong ngành, trong đó bao gồm cả câu chuyện về bữa tiệc khét tiếng của Diddy. Ở concert tại Las Vegas vào ngày 22/9 vừa qua, Ice Cube thẳng thắn: "Tôi là W.C. chưa từng tham gia bất cứ bữa tiệc nào của Diddy. Mọi người không phải lo lắng về chúng tôi đâu, vì chúng tôi không có liên hệ gì với những đoạn băng đó".

Diddy và Ice Cube đều là những "ông lớn" của làng nhạc rap, hip-hop Kelly Ripa Nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình Kelly Ripa từng bày tỏ sự thích thú và van nài được tham gia vào những buổi hội họp giữa hội người nổi tiếng do Diddy tổ chức trên sóng trực tiếp truyền hình Live! vào tháng 6/2023. Trước lời kể của ca sĩ Mary J. Blige "Khi đến Capri, thật ra tôi đã đến thăm du thuyền khủng của anh Puff (Puff Daddy là nghệ danh cũ của Diddy)", Kelly đáp lại: "Lần sau cô lên thuyền của anh Puff, cho tôi đi cùng với nhé". Điều này cho thấy, thông tin về những bữa tiệc của Diddy được nhắc đến khắp lĩnh vực giải trí, truyền hình, và người trong ngành đều biết.

Bình luận của Kelly Ripa về mong muốn được tham gia tiệc Diddy tổ chức khiến hình ảnh của cô xấu đi trong mắt công chúng Damon Dash Damon Dash là doanh nhân và giám đốc điều hành thu âm người Mỹ. Đây là nhân vật "máu mặt" trong ngành âm nhạc nước Mỹ, nhà sáng lập Roc-A-Fella Records cùng với Jay-Z. Sau khi bức ảnh của Damon và nữ ca sĩ quá cố Aaliyah từng dự "Bữa tiệc trắng" cùng thông tin vợ chồng Jay-Z - Beyoncé từng góp mặt bị rò rỉ, Damon đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận mối liên hệ: "Tôi không hề đến những bữa tiệc đó. Thật ra tôi từng đi cùng Aaliyah đến dự 1 lần ở Hamptons vào khoảng 20 năm trước, tôi gặp cô ấy, chúng tôi đến đó rồi rời đi và chỉ có thế thôi. Chẳng có chuyện khác thường nào xảy ra ở Hamptons cả. Nhưng biết sao không, rất nhiều người tham gia những bữa tiệc đó đấy, bạn hiểu ý tôi chứ?". Được biết, Damon Dash từng hẹn hò Aaliyah từ năm 2000 đến khi nữ ca sĩ tử nạn. Ông từng cùng bạn gái đến dự các bữa tiệc xã giao của nhân vật lớn trong ngành giải trí, trong đó có Diddy. Bản thân Damon cũng dự đoán trước khả năng kẻ xấu lợi dụng bức ảnh xưa cũ để dựng chuyện về ông, song doanh nhân này không quan tâm. Vì bạn gái quá cố bị lôi vào, Damon mới quyết định nói rõ.

Hình ảnh về bữa tiệc dresscode màu trắng của Diddy với sự tham gia của toàn nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí như Jennifer Lopez, Aaliyah, Jay-Z, Damon Dash... Khloé Kardashian Thuộc giới nhà giàu và có mối liên hệ mật thiết với showbiz, Khlóe Kardashian không thể bỏ qua các cuộc vui của người nổi tiếng. Dù luôn bị gọi là "đứa con riêng kém sắc" của đế chế thị phi Kardashian - Jenner, Khlóe vẫn xây dựng được mạng lưới với loạt nhân vật quyền lực, trong đó có Diddy. Trong tập phát sóng của Keeping Up With the Kardashians vào tháng 8/2014, Khlóe Kardashian từng nhắc qua về buổi gặp gỡ với những người bạn Diddy, ca sĩ French Montana vào dịp cuối tuần ở Las Vegas. Chi tiết gây sốc nhất là lời miêu tả của cô nàng này về buổi họp mặt đồi trụy này: "Trong bữa tiệc này, em nghĩ là nửa số người tham gia đều để bán khỏa thân", ám chỉ việc cô đã quá quen và lường trước về tính chất của những event do Diddy bày ra. Hình ảnh nghi vấn ghi lại buổi gặp gỡ này cũng bị rò rỉ, trong đó nữ ca sĩ Cassie xuất hiện bên Diddy với vẻ mặt cam chịu. Chủ nhân bản hit Long Way 2 Go từng bị Diddy lạm dụng và hành hung trong nhiều năm liền dưới danh nghĩa hẹn hò.

Khloé quấn quýt bên French Montana, trong khi Diddy thỏa mãn ngồi bên mặc kệ Cassie khó chịu ra mặt. Đây được cho là 1 trong những hình ảnh rò rỉ từ những buổi gặp gỡ trá hình do Diddy tổ chức

Khloé Kardashian thân thiết bất ngờ với Diddy từ lâu Usher Diddy có thể nói là người đàn anh thân thiết nhất và có công dẫn dắt Usher đi đến thành công. Sau khi bê bối của ông trùm hip-hop được công bố, Usher đã ẩn hết bài đăng liên quan trên mạng xã hội và giữ im lặng. Tuy nhiên trước đó, nam ca sĩ này đã từng hé lộ chút thông tin về "Bữa tiệc trắng" của Diddy. Trong chương trình radio The Howard Stern Show năm 2016, Usher kể lại chuyện sống chung với Diddy suốt 1 năm vào khoảng những năm 1990 khi còn là thanh niên: "Tôi đến (ý chỉ tiệc của Diddy) để xem lối sống đó ra làm sao, và tôi thấy rõ lắm rồi. Nhưng chính tôi cũng không biết liệu mình có thể đắm chìm và thấu hiểu được những thứ mà tôi đang nhìn thấy trước mắt mình hay không. Khá là hoang dại và điên rồ đấy". Khi được hỏi liệu có để con cái tham gia tiệc của Diddy hay không, Usher sợ xanh mặt: "Không đời nào!". 50 Cent Thêm 1 rapper quyền lực khác nói về "Bữa tiệc trắng" của Diddy, nhưng khác hẳn với Ice Cube, 50 Cent lại quả quyết lên án. "Tôi từng công khai cảnh báo mọi người đừng có đến những bữa tiệc của Diddy và làm loại chuyện như thế rồi", nam rapper chia sẻ trong buổi phỏng vấn với The Hollywood Reporter vào tháng 7 vừa qua, chỉ 2 tháng trước khi Diddy bị bắt. "Tôi từng cố tránh xa thứ kinh tởm đó suốt nhiều năm trời. Chỉ cần có chút liên quan thôi cũng đủ để cảm thấy khó chịu rồi. Diddy từng ngỏ lời đưa tôi đi mua sắm. Tôi tự nhủ, lời mời gì mà kỳ lạ vậy, đây là kiểu mời gọi thường thấy ở 1 người đàn ông đối với phụ nữ mà nhỉ. Thế rồi tôi đáp lại 'Thôi nhé, tôi không dính vào nguồn năng lượng kỳ quái và đống chuyện kỳ dị đó đâu' và tự tách ra xa khỏi hắn ta. Từ đó, tôi cũng dần cảm thấy không được thoải mái khi tiếp xúc với y".

Diddy và 50 Cent có mối quan hệ căng thẳng dù trước đó giao hữu thân thiện Ray J Vòng bạn bè của Diddy có liên hệ khá mật thiết với chị em nhà Kardashian. "Người tình băng sex" của Kim Kardashian - Ray J - giữ mối quan hệ gần gũi với Diddy nhiều năm, nhưng lại khẳng định chưa bao giờ tiếp xúc với nội dung giải trí gây sốc của ông trùm tai tiếng này. Ray J một mực nhấn mạnh, anh chưa bao giờ chứng kiến bất kỳ hành động phạm pháp hay hoạt động buôn bán tình dục nào diễn ra ở trong các bữa tiệc của Diddy. "Tôi từng có mặt trong những căn phòng mà người ta nói đến, nhưng chưa bao giờ thấy những điều mọi người miêu tả". Netizen cho rằng, nam ca sĩ đang cố che giấu cho Diddy. Katt Williams Diễn viên hài nổi tiếng người Mỹ Katt Williams có quyết định táo bạo và mạnh mẽ hơn cả để tránh xa vũng bùn của Diddy. "Tôi từng 4 lần từ chối lời đề nghị trị giá 50 triệu đô la (1.229 tỷ đồng), tất cả chỉ để bảo vệ lòng chính trực và thứ danh tiết mà tôi từng kể với các bạn". Lời đề nghị nghìn tỷ Katt nhắc đến ở đây chính là lời mời dự tiệc của Diddy. "Nếu P.Diddy muốn mở tiệc, việc bạn phải làm là phải nói 'Không' với anh ta. Phải từ chối anh ta! Như tôi ấy. Thấy chưa, chuyện gì tôi nói với các bạn đều có bằng chứng đi kèm cả. Đó là lý do tại sao tôi có thể thoải mái tiết lộ chi tiết như thế". Lời chia sẻ của Katt Wiliiams khiến khán giả nghĩ ngay đến thủ đoạn Diddy dùng để thao túng các ngôi sao mới quen. Theo cáo buộc, y sẽ tổ chức và chỉ đạo những bữa tiệc thác loạn. Sau đó, y sẽ ghi lại những hình ảnh vượt quá tầm kiểm soát của nạn nhân để thao túng, tống tiền. Diddy Combs bị cáo buộc sử dụng thuốc để đe dọa và ép buộc phụ nữ, trong đó, các loại thuốc được cung cấp bị cáo buộc bao gồm cocaine, oxycodone và ketamine... Katt Williams còn ám chỉ ngoài Diddy, còn nhiều nhân vật khác còn đang ẩn mình trong bóng tối của ngành công nghiệp giải trí. Nam danh hài cho biết, dự sẽ có nhiều scandal liên quan đến người nổi tiếng bị bóc trần theo bê bối của Diddy.