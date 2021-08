Bí mật trong chiếc điện thoại vạch trần sự thật về người chồng “hoàn hảo”, vợ trẻ bấn loạn không biết nên ly dị hay tiếp tục

Người vợ trong câu chuyện dưới đây không ngại yêu và lấy một người chồng hơn mình những 12 tuổi, bởi nửa kia vô cùng tâm lý và chiều chuộng mình. Khi họ kết hôn, người đàn ông đó còn là một người chồng hoàn hảo vì anh ta luôn tâm lý, luôn quan tâm chăm sóc cô chu đáo, tiền hàng tháng cũng đưa cho vợ hết chỉ giữ lại 1-2 triệu để tiêu. Thế nhưng anh ta lại mang một góc khuất riêng tư xấu xí khiến sự tin tưởng của người vợ bị sup đổ, thay vào đó là thất vọng và đau khổ.

Mình hỏi thì anh nói con trai làm gì có ai chưa bao giờ đi... Mình buồn nhưng mấy ngày sau mới biết mình đã có em bé được 1 tháng nên cũng bỏ qua cho anh. Nhưng đến khi mình bầu 7 tháng, hôm đó anh đi uống rượu với bạn về say mình mới lấy điện thoại định cất cho anh thì thấy có tin nhắn. Mình vào xem thì mới tá hỏa chồng mình đã cặp bồ với đồng nghiệp từ khi nào. Tin nhắn toàn yêu với thương. Chúng mình cãi nhau 1 trận to và anh hứa là nếu anh còn liên lạc với cô đó thì sẽ không nhìn mặt vợ và con... Thật sự mình không tin nhưng khi đó bầu to, mình cố không nghĩ đến cho con khỏe...

Nhưng 1 tháng sau mình phát hiện chồng mình vẫn nhắn tin với cô đó... Thật sự lúc này cảm giác phản bội rất lớn nhưng vì con mình cũng chỉ cãi nhau 1 trận rồi đâu lại vào đấy. Sinh xong thì mình còn phát hiện anh nhắn tin với rất nhiều người chứ không phải mình cô đồng nghiệp đó. Mình hỏi thì anh trả lời chỉ nói chuyện cho vui chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn với ai... thật sự mình không thể hiểu được trong khi chồng mình vẫn quan tâm chăm sóc mình rất chu đáo, tiền hàng tháng vẫn đưa mình, chỉ giữ lại 1 đến 2 triệu tiêu vặt.

Về nhà, vẫn bế con làm việc nhà giúp mình vẫn là người chồng người cha rất hoàn hảo... Tại sao lại có thể nhắn tin yêu thương với người khác chỉ để cho vui. Cái cảm giác sống cùng nhau nhưng luôn suy nghĩ rằng anh đã yêu người khác và không còn tình cảm với mình nó rất khó chịu... Giờ tuy không nói ra nhưng mình thấy mất niềm tin ở chồng và sau bao nhiêu lần thất vọng rồi lại đau lòng mình cũng không còn tình cảm với chồng như xưa…

Thật sự mình không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ nữa... nên chia tay, li dị và sống cho mình hay vì con mà tiếp tục ở lại và cố gắng đây? Nếu chia tay thì khổ con và 1 mình nuôi con cũng rất vất vả, mình lại thương bố mẹ không muốn mang điều tiếng gì... mình phải làm sao đây…”.

Theo đó, vì tôn trọng và tin tưởng chồng, trong nhiều năm yêu nhau người vợ trẻ không hề động đến điện thoại, facebook hay zalo của anh ta. Đến khi kết hôn được 1 tuần, vì điện thoại hỏng nên cô dùng nhờ điện thoại chồng và vô tình động phát hiện ra bí mật ghê gớm sau những dòng tin nhắn. Hóa ra, dù yêu và lấy cô rồi, người chồng vẫn qua lại với rất nhiều người phụ nữa khác, hơn nữa còn cho rằng điều đó là bình thường đối với đàn ông. Kể cả khi vợ làm ầm lên, cãi vã phản đối thì anh ta vẫn tiếp tục vì nhắn tin yêu thương với người khác chỉ để cho vui chứ không đi quá giới hạn. Kết quả, chủ top sống là vợ nhưng lại mất niềm tin ở chồng, tình cảm phai nhạt vì ngày càng thất vọng và chán ghét. Cô đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng vì nhiều lý do nên đắn đo và bế tắc…