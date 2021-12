Bí mật thú vị về tên gọi của các tên lửa Nga

Your browser does not support the audio element.

Hệ thống tên lửa bắn loạt hạng nặng TOS-1A Solntsepek (Ảnh: Rossaprimavera.ru).

Chọn tên

Trong bài phát biểu gần đây trước Quốc hội Liên bang, Tổng thống Nga Putin đã mời mọi người giúp Bộ Quốc phòng và đưa ra tên cho một số hệ thống vũ khí mới nhất đang được thử nghiệm. Đó là ba loại vũ khí chiến lược đang được phát triển - tên lửa tầm xa toàn cầu với động cơ dùng năng lượng hạt nhân, phương tiện không người lái dưới nước và tổ hợp laser chiến đấu. Các đề xuất, theo nguyên thủ quốc gia, có thể được công bố trên trang web của Bộ Quốc phòng.

Có đề xuất cho rằng vũ khí mới nhất của Nga có thể mang tên của những anh hùng trong cuộc chiến ở Donbass, ví dụ, "Givi" (tên gọi chỉ huy huyền thoại của tiểu đoàn "Somalia"). Người khác đề xuất đặt tên cho vũ khí theo tên các anh hùng trong truyện cổ tích của trẻ em, hay hệ thống laser chiến đấu là "Iskorka" ("Искорка"), hệ thống tên lửa siêu thanh - "Tsokotukha" ("Цокотуxа"), và thiết bị không người lái dưới nước - "Zolotaia rybka" ("Золотая рыбка") …

Để không suy đoán

Mật danh vũ khí không phải lúc nào cũng phản ánh các chi tiết cụ thể của vũ khí được tạo ra. Các điều kiện tiên quyết đối với mật danh là độ độc đáo, thuận tiện trong việc truyền tải giọng nói (điều này rất quan trọng trong điều kiện giao tiếp kém) và dễ ghi nhớ. Do đó, hoàn toàn không cần thiết phải suy luận logic trong mật danh, mặc dù việc kết hợp đôi khi cũng được áp dụng.

Nói về điều này, Thượng tướng Viktor Yesin lưu ý, công chúng đang cố gắn những cái tên như "Topol" hoặc "Yars" với một cái gì đó, trong khi đây chỉ là tên của các dự án thiết kế thử nghiệm (ROC). Mật danh cần thiết chủ yếu là để che giấu ý nghĩa của vũ khí, còn tên nhà máy hay tổ hợp công nghiệp-quân sự không đảm bảo được điều đó. Tất cả các dự án nghiên cứu phát triển được thực hiện được tập hợp trong một sổ đăng ký duy nhất và mỗi lần máy chọn ngẫu nhiên một tên.