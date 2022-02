BÍ MẬT "LÁ CHẮN SỐNG" SẴN SÀNG XẢ THÂN ĐỠ ĐẠN CHO TỔNG THỐNG MỸ 

Dan Bongino, một cựu nhân viên Mật vụ với 12 năm kinh nghiệm, từng bảo vệ cựu Tổng thống Barack Obama và người tiền nhiệm George W. Bush, cho biết ông và các đồng nghiệp được huấn luyện để "trở nên to hơn" theo nghĩa đen. Điều này có nghĩa là khi một vụ nổ súng diễn ra và mọi người ngồi sụp xuống để tránh đạn, nhân viên mật vụ sẽ phải dang rộng mình hết mức có thể để đón lấy viên đạn. Theo cựu mật vụ này, khi thực sự xảy ra nổ súng, nhân viên mật vụ chỉ có một nhiệm vụ là đảm bảo cho sinh mạng của tổng thống và di tản nhanh nhất có thể.

Các mật vụ vây quanh Tổng thống Joe Biden khi ông vẫy tay chào đám đông (Ảnh: Reuters).

"Tại Cơ quan Mật vụ, chúng tôi được huấn luyện để che chắn và di tản Tổng thống. Để che chắn cho Tổng thống, bạn phải dang rộng mình nhất có thể, thay vì cụp xuống. Do vậy, nhiều người từng hỏi tôi, và tôi cũng trả lời rất trung thực, rằng có lẽ việc tôi làm không liên quan đến lòng dũng cảm. Thay vào đó phản ứng đó phần nhiều là do huấn luyện. Những mật vụ giỏi mà tôi biết luôn tự diễn tập trong đầu mình. Họ tự nhủ rằng: nếu có tiếng súng, tôi sẽ túm lấy Tổng thống, xoay người sang bên trái rồi đi thật nhanh về cuối hành lang. Nếu có ai đó đứng dọc hai bên hàng rào an ninh bắt tay quá mạnh, tôi sẽ tóm ngón cái của họ kéo lại. Bạn cứ lặp đi lặp lại điều đó trong đầu để đến khi sự việc xảy ra, bạn chỉ cần hành động", Bongino chia sẻ.

Jeffrey Robinson, đồng tác giả cuốn tự truyện "Standing Next to History: An Agent's Life Inside the Secret Service" của cựu mật vụ Joseph Petro, đã tiết lộ về thế giới bí mật của Cơ quan Mật vụ Mỹ với công tác đảm bảo an ninh cho Tổng thống. Những người luôn đi bên cạnh Tổng thống có những nguyên tắc vô cùng nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh cho người đứng đầu Nhà Trắng, đặc biệt trong các chuyến "vi hành".

Tổng thống Bill Clinton được các mật vụ hộ tống sau khi một kẻ biểu tình tiến gần về phía ông trong một sự kiện ở Columbus, bang Ohio hồi tháng 7/1992. Ông Clinton khi đó đang là Thống đốc Arkansas tranh cử tổng thống Mỹ (Ảnh: AFP).

Mật vụ Mỹ luôn mang theo túi máu phòng tình huống khẩn cấp. Mặc dù có hàng nghìn đặc vụ được Sở Mật vụ tuyển dụng, nhưng chỉ một số ít được phân công vào Đơn vị Bảo vệ Tổng thống (PPD), một nhánh của cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng của Tổng thống và gia đình. Theo Jeffrey Robinson, đơn vị này đảm bảo các mật vụ được đào tạo về kỹ năng y tế theo nguyên tắc "10 phút", làm mọi cách có thể để giữ cho Tổng thống sống sót cho đến khi được chăm sóc y tế chuyên khoa trong trường hợp khẩn cấp.

Khi hộ tống Tổng thống di chuyển, mật vụ không bao giờ cách xa trung tâm y tế quá 10 phút. Họ sẽ điều một mật vụ trực sẵn tại bệnh viện và người này nắm rõ thông tin về các nhân viên trong phòng phẫu thuật. Ngoài ra, đội mật vụ tháp tùng Tổng thống luôn có sẵn những túi máu chứa nhóm máu của Tổng thống phòng trường hợp cần truyền máu.

Việc đào tạo mật vụ về cấp cứu y tế đã giúp cứu sống Tổng thống Ronald Reagan trong vụ ám sát vào năm 1981. Sau khi bị bắn, Tổng thống Reagan nghĩ rằng ông chỉ bị thương nhẹ ở xương sườn và quyết định trở về Nhà Trắng, nơi được coi là an toàn nhất ở thủ đô Washington. Nhưng trên chiếc limousine của Tổng thống, mật vụ Jerry Parr nhận thấy máu đỏ sủi bọt chảy ra từ miệng Tổng thống Reagan - một dấu hiệu cho thấy ông đã bị chảy máu từ phổi. Mật vụ đã nhanh chóng quyết định đưa Tổng thống Reagan đến bệnh viện, nơi các bác sĩ phát hiện ông bị bắn vào phổi. Tổng thống đã trải qua nhiều giờ phẫu thuật và các biến chứng sau phẫu thuật trước khi hồi phục hoàn toàn.

Các Mật vụ dìu Tổng thống Trump rời khỏi sân khấu khi phát hiện một khán giả bên dưới mang súng trong lúc ông đang phát biểu tranh cử tại bang Nevada hồi tháng 11/2016 (Ảnh: Reuters).

Mật vụ Mỹ cũng cần đảm bảo Tổng thống không bao giờ ở một mình. Các mật vụ luôn đi theo Tổng thống tới bất kỳ nơi nào chủ nhân Nhà Trắng có mặt, bao gồm phòng tắm, phòng khám hoặc thậm chí cả nơi riêng tư. "Tổng thống không bao giờ ở một mình", Robinson cho biết.

"Khi Tổng thống Reagan kiểm tra tuyến tiền liệt và nội soi ruột, (mật vụ) Joseph Petro cũng ở trong phòng với một khẩu súng. Nếu anh ta nghĩ bác sĩ là một mối đe dọa, anh ta sẽ nổ súng", Robinson cho biết thêm.