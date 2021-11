Bí mật khiến "Người đàn ông đứng khỏa thân" bị tác giả chối bỏ

Your browser does not support the audio element.

Bức tranh "Người đàn ông đứng khỏa thân" từng bị danh họa Lucian Freud chối bỏ, ông Freud khẳng định đây không phải tranh do ông thực hiện (Ảnh: The Guardian).

Nhưng giới chuyên gia lại tin rằng đây là tranh của Lucian Freud. Đằng sau đó còn có một câu chuyện dài...

Gần 25 năm trước, một nhà sưu tầm nghệ thuật người Thụy Sĩ đã mua một bức tranh được giới thiệu là do danh họa người Anh Lucian Freud thực hiện tại một cuộc đấu giá, tác phẩm khắc họa một người đàn ông khỏa thân trong tư thế đứng.

Sau đó, nhà sưu tầm người Thụy Sĩ nhận được cuộc gọi từ họa sĩ người Anh Lucian Freud đề nghị để ông Freud được mua lại bức tranh này.

Trước đó, nhà sưu tầm và họa sĩ không hề quen biết nhau, nhà sưu tầm từ chối lời đề nghị bởi ông cảm thấy thích bức tranh này. Câu chuyện về sau do nhà sưu tầm kể lại...

3 ngày sau, nhà sưu tầm lại nhận được thêm cuộc gọi từ họa sĩ Lucian Freud, lúc này với thái độ khá giận dữ, danh họa đe dọa rằng nếu nhà sưu tầm không bán lại tranh, ông sẽ lên tiếng phủ nhận rằng mình là người thực hiện bức tranh này, và như thế tác phẩm sẽ trở thành vô giá trị.