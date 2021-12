Bí mật để các Đệ nhất Phu nhân Mỹ không lặp phục trang và không "đụng hàng"

Your browser does not support the audio element.

Các Đệ nhất Phu nhân Mỹ được xem như những biểu tượng của phong cách thời trang (Ảnh: Insider).

Bên cạnh các công việc mang ý nghĩa thiện nguyện, đưa lại những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội mà các phu nhân Tổng thống Mỹ thường thực hiện, họ cũng được xem như những biểu tượng của phong cách thời trang. Mỗi Đệ nhất Phu nhân đều tìm cho mình một phong cách riêng ấn tượng với những bộ phục trang được chuẩn bị kỹ lưỡng để đưa lại những thông điệp tích cực về vẻ đẹp.

Bên cạnh các Đệ nhất Phu nhân luôn có những trợ lý hỗ trợ họ trong việc tạo dựng hình ảnh, phong cách riêng hoàn hảo trước truyền thông - công chúng. Có một luật bất thành văn đối với thời trang của các Đệ nhất Phu nhân Mỹ, đó là họ không bao giờ mặc lặp lại một bộ phục trang tới hai lần khi xuất hiện tại các sự kiện.

Bà Anita McBride, cựu trợ lý cấp cao của cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ - bà Laura Bush (phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush), vừa tiết lộ một bí mật giúp các Đệ nhất Phu nhân không bao giờ mặc lặp lại phục trang. Bà McBride đã hỗ trợ phu nhân Laura Bush trong công việc kể từ năm 2005 tới năm 2009.