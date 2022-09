Bí mật đằng sau những con người thành công có phải là nỗi buồn và bi kịch?

"What I Wish I'd Known When I Was Young: The Art And Science Of Growing Up" (tạm dịch: Ước gì tôi sớm biết: Nghệ thuật và khoa học của sự trưởng thành) là một đầu sách tiếng Anh được xuất bản hồi tháng 5 năm nay. Tác giả của hai cuốn sách này là hai nữ nhà báo người Anh có tên Rachel Sylvester và Alice Thomson.

Hai nữ nhà báo đã có kinh nghiệm hơn 20 năm làm báo, họ đã phỏng vấn rất nhiều người nổi tiếng, từ các chính trị gia, nhà khoa học, CEO, vận động viên thể thao, nghệ sĩ... Có một điều mà bà Rachel và bà Alice nhận ra, đó là khá nhiều người nổi tiếng từng phải trải qua những khủng hoảng, mất mát, bi kịch... xảy ra từ rất sớm trong cuộc đời họ.

Bà Rachel và bà Alice thấy rằng một khởi đầu khó khăn trong cuộc đời đôi khi lại có thể là chất xúc tác để tài năng của một con người được thúc đẩy, bởi trong nghịch cảnh, nội lực của một cá nhân càng được phát huy để giúp họ vượt lên khó khăn.

Doanh nhân triệu phú người Anh Stuart Rose (Ảnh: Daily Mail).

Doanh nhân triệu phú người Anh Stuart Rose (73 tuổi) từng so sánh những cơn khủng hoảng mà ông gặp phải trong những năm tháng trưởng thành tựa như "những liều vaccine": "Mỗi một cơn khủng hoảng đầu đời giống như một liều vaccine, bởi nếu ta vượt qua được sự việc, ta sẽ có được kháng thể cần thiết để đương đầu và vượt qua những khó khăn, trắc trở trong tương lai".

Ông Stuart Rose là một trong những nhân vật được đề cập tới khá sâu trong cuốn "What I Wish I'd Known When I Was Young". Ông Rose là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bán lẻ tại Anh, ông là chủ tịch điều hành của một số chuỗi cửa hàng bán lẻ nổi tiếng. Ông sở hữu khối tài sản vào khoảng hơn 50 triệu USD.