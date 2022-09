Bí mật đằng sau nhóm "mang thai hộ - hiến trứng - hiến tặng tinh trùng"

một giờ trước Nhịp sống

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã mời ông Dương B. (59 tuổi), chủ cơ sở Hát cho nhau nghe, lên cơ quan công an để làm việc do liên quan tới vụ cháy 4 căn nhà ở đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng.