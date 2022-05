Bị mắc kẹt trong nhà nhiều ngày vì đàn ong bắp cày khổng lồ xâm chiếm

Gia đình thường bị mắc kẹt trong nhà vì những lý do khó lường trước được như hệ thống an ninh trục trặc, cửa bị chặn hoặc trộm đột nhập. Việc phải ở trong nhà kéo dài cũng có thể do thiên tai như động đất, lũ lụt và tuyết rơi dày ngoài trời.

Tuy nhiên, một gia đình ở Anh buộc phải cố thủ trong nhà riêng do sự xâm nhập của những vị khách không mời mà đến.