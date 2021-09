Bị lừa tiền qua mạng, thiếu nữ 17 tuổi liều mình đi cướp tiệm vàng

Your browser does not support the video tag.

Trước sự đe dọa của cô gái, cô Dabut nhét dây chuyền và nhẫn vàng trưng bày trong tủ kính vào túi nilon rồi đưa cho kẻ cướp. Ghi nhận của Coconut, tổng số vàng có giá trị khoảng 400.000 baht (khoảng 300 triệu đồng).

Ngay sau khi cầm được túi vàng, kẻ cắp đã bỏ chạy rất nhanh khỏi hiện trường. Thấy tên cướp bỏ đi, chủ hàng hét ầm lên tri hô mọi người ứng cứu.

Phát hiện sự việc, một người đàn ông ở gần hiện trường đã giơ chân ra ngáng đường khiến cô gái ngã xuống đất. Ngay lập tức, những người xung quanh lao tới và tóm gọn cô gái.