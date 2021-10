Bị lừa đảo tống tiền, bố mẹ bé trai mất tích ở Bình Dương phẫn nộ

Mẹ bé H. bức xúc trước những tin sai sự thật lan truyền trên MXH về việc tìm kiếm con trai

Bố cháu H. cũng chia sẻ lên trang cá nhân khẳng định chưa tìm thấy con.

"Em là ba của bé. Thông tin này là sai, em vẫn chưa tìm được con. Có một số người không tìm hiểu rõ thông tin, lấy hình con em ghép vào những thông tin không chính xác làm mọi người cứ nghĩ là tìm được cháu.

Làm ơn đi mọi người, đừng làm như vậy nữa. Đừng đăng những thông tin không đúng để gia đình và mọi người hoang mang nữa", anh H. viết.

Bố bé H. đã lên tiếng khẳng định chưa tìm thấy con

Ghi nhận của Vietnamnet, Công an huyện Dầu Tiếng cho biết, sau một quá trình điều tra và tìm kiếm chưa có kết quả, cơ quan chức năng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.