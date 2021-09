Bị lừa 252,5 triệu đồng khi vay tiền nhanh qua app ở Hà Nội

Công an quận Long Biên, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 252,5 triệu đồng.



Ngày 16/9, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn T. (SN 1992, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về việc có đăng ký vay tiền online qua app với lãi suất 0,5%. Anh T. được hướng dẫn chuyển tiền trước mới được vay tiền.



Sau đó, anh T. đã chuyển 252,5 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng nhưng không nhận được khoản vay. Lúc này anh T. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội cho biết thêm, thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhiều người dân có nhu cầu vay tiền. Đánh vào tâm lý của khách hàng muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng đã tạo lập các app vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Với những lời mời chào vay vốn thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí chuyển tiền sẽ được vay tiền khoản tiền lớn, rất nhiều người đã “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo.



Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước loại hình vay tiền trên, không cài đặt các app vay tiền online hoặc vay tiền qua mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.