Bí kíp làm đẹp từ các loài hoa

Bài 6:Bạch cúc hoa 100g, nhân sâm 100g, câu kỷ 100g, thục địa hoàng 250g, bạch truật 100g, bạch linh 120g. Phối hợp mạch môn đông 120g, trần bì 100g, cát căn 100g, thần khúc 100g, mạn kinh tử 100g, đường trắng vừa đủ.

Dược liệu tán bột mịn, rây bỏ bã tạp, trộn đều, thêm mật làm viên hoàn cỡ trái táo chua. Sấy cho vừa độ khô độ mềm, cho trong lọ kín. Mỗi lần uống 10g (khoảng 3 viên hoàn). Ngày uống 2 - 3 lần, chiêu với nước hồ, nước cơm.

Bài dùng tốt cho người gầy còm suy nhược sắc mặt tái xanh, nét mặt rầu rĩ, da thô ráp. Kèm theo lông tóc cứng khô, đau đầu hoa mắt chóng mặt, đau lưng mỏi gối.

Chú ý: Khi dùng thuốc không uống trà, cà phê đặc; ăn củ cải, cà rốt...

Cúc hoa trắng – vị thuốc làm hồng da, mượt tóc…

Bài 7:Bá tử nhân, cúc hoa liều lượng bằng nhau. Sao khô tán mịn, để sẵn. Mỗi lần dùng 14 - 18g. Hòa với mật ong và nước nóng uống, có tác dụng nâng cao sức khỏe và giữ gìn sắc đẹp.

