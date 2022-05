Bị kiểm tra, kẻ côn đồ cầm dao chém công an rồi châm lửa đốt xe

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 14/5, trên địa bàn xã Tam Tiến, huyện Núi Thành xảy ra vụ trộm xe mô tô nên Công an xã Tam Tiến thông báo công an các địa phương giáp ranh phối hợp điều tra vụ việc.

Khoảng 17h30 ngày 19/5, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường An Sơn (TP Tam Kỳ) phát hiện một chiếc xe không gắn biển kiểm soát đang dựng trên vỉa hè (trước quán cà phê Thiên Phúc, 760 Phan Châu Trinh, phường An Sơn), nghi là chiếc xe bị trộm.

Tổ công tác Công an phường An Sơn phối hợp với Công an các xã Tam Tiến, Tam Xuân 1 và Tam Anh Bắc tiếp cận xác minh, kiểm tra. Lúc này, Trung úy Doãn Bá Bình - Công an phường An Sơn, Đại úy Phan Đình Phong - Phó trưởng Công an xã Tam Tiến và Đại úy Nguyễn Tấn Tài - Công an xã Tam Xuân 1 mặc trang phục Công an nhân dân.

Phát hiện thấy lực lượng công an, Trần Tích Tùng định nổ máy lái xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác chặn lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra.