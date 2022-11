Bi kịch cuộc đời của những người trúng xổ số độc đắc ở Mỹ

Theo Schultz, tiền có thể giảm bớt căng thẳng tài chính, tạo nhiều cơ hội thành công, giúp bạn dành nhiều thời gian cho bản thân, nhưng "không thể thay đổi con người bạn".

"Trên thế giới, có một số người rất giàu, nhưng vô cùng bất hạnh. Tiền có thể tích cực, nhưng không thể giải quyết tất cả vấn đề", Schultz giải thích.

Timothy Schultz, người giành được 29 triệu USD từ Iowa Powerball năm 1999. (Ảnh: YouTube/Timothy Schultz).

Trên thực tế, nhiều người trúng xổ số cho biết không hạnh phúc hơn, thường gặp phải rắc rối từ khi nhận được hàng trăm triệu USD. Theo kênh CNBC, thống kê cho thấy tại Mỹ có tới 70% người trúng độc đắc rơi vào cảnh trắng tay, phá sản chỉ 5 năm sau khi nhận tiền, vì họ đã vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí hoặc đốt tiền vào cờ bạc, rượu chè.

"Rất nhiều người trong số họ gặp phải chuyện không vui hoặc sóng gió dẫn đến tan vỡ gia đình, trải qua nhiều điều khủng khiếp", Don McNay, cố vấn tài chính của những người trúng xổ số và là tác giả của cuốn "Life Lessons from the Lottery: Protecting Your Money in a Scary World" (tạm dịch: Bài học cuộc sống từ xổ số: Bảo vệ tiền của bạn trong một thế giới đáng sợ) nói với tạp chí Time vài năm trước.

"Một vài người tự tử sau thời gian chạy theo đồng tiền - thứ dễ đến mà cũng dễ đi", McNay nói tiếp. "Đó có thể được xem là lời nguyền xổ số vì nó khiến cuộc sống của họ tồi tệ hơn thay vì cải thiện".

Timothy Schultz phân tích, có nhiều yếu tố liên quan đến việc "trúng xổ số thay đổi cuộc đời bạn ra sao?", chẳng hạn: Nơi sinh sống, khoản tiền thưởng và quan trọng "bạn là người như thế nào?".

Trên kênh YouTube nổi tiếng của mình, Schultz đã phỏng vấn những người trúng xổ sổ khác.