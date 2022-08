Bi kịch của bé gái câm điếc tâm thần 13 tuổi mang thai

Sáng 12/8, bà Đào đã tiến hành làm đơn và viết bản tường trình vụ việc tố cáo hành vi của kẻ mất nhân tính gây hậu quả cho đứa bé bất hạnh. Đơn được gởi đi và ngay sau đó, công an và Hội Phụ nữ phường 13 quận Phú Nhuận đã đến nhà thăm hỏi, xác minh.

Theo lời một cán bộ đội tham mưu công an Q. Phú Nhuận, vụ việc hiện nay chưa được phường chuyển lên. Tuy nhiên, khi đã có đủ hồ sơ công an sẽ điều tra xác minh và xử lý theo đúng pháp luật. Đối tượng bị tố cáo hiện chỉ là tình nghi chưa có bằng chứng cụ thể. Chúng tôi sẽ làm thật kỹ và khách quan. Như vậy, vấn đề chỉ còn biết trông vào sự quan tâm của cơ quan công an.

Trước mắt, bà Đào cho biết đang muốn đưa cháu gái đi phá thai. Tuy nhiên, nhiều người khuyên không nên vì như thế sẽ không còn chứng cứ để truy tìm tác giả. Nhưng càng chậm thì cái thai càng lớn càng khó bỏ.

Bà Đào nói trong uất nghẹn: "Bản thân nó nó lo còn chưa xong. Giờ nó lại có thêm đứa con nữa ai sẽ lo cho đứa bé? Hiện tại, gia đình đều rất khó khăn. Có muốn bỏ cái thai cũng phải chạy vạy mượn tiền khắp nơi. Nhưng dầu thế nào cũng phải phá và sau đó triệt sản luôn cho nó để tránh phiền phức".

Tìm ra thủ phạm để nhận lấy trách nhiệm về hành vi không mấy tốt đẹp là điều mọi người đang trong chờ nơi cơ quan chức năng. Đã đến lúc cần phải có biện pháp mạnh để chấm dứt những vụ việc tán tận lương tâm như thế.

* Bài đã đăng trên VietNamnet ngày 13/08/2015